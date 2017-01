POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und Sachschaden

Waren (ots) - Am 02.01.2017, gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Moltzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, ca. 70 m vor dem Ortsausgang in Richtung Rambow ein Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer eines Mitsubishi Pickup-Geländewagens kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Glätte durch Neuschnee nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 27-jährige Fahrzeugführer sowie seine 24- und 18-jährigen Mitfahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung ins Müritzklinikum Waren gebracht. Der Pickup-Geländewagen war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit des Fahrzeugführers durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.500 Euro.

