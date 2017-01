POL-NB: Polizei ermittelt nach Schlägerei in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neubrandenburg (ots) - Am Sonntag kam es gegen 18:30 Uhr in 17034 Neubrandenburg bei einer Veranstaltung (Neujahrsfrühschoppen)in der Stadthalle in der Parkstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.Auf Grund der Erstmeldung,dass es sich um eine Massenschlägerei handelt, kamen sieben Funkstreifenwagen zum Einsatz.Als die sofort eingesetzten Polizisten eintrafen, war die Prügelei bereits beendet. Neben den beiden Opfern konnten die Beamten noch zwei Täter im Alter von 41 und 35 Jahren ermitteln. Eine 25-jährige Frau und ein 32- jähriger Mann wurden verletzt. Auf Grund schwerer Gesichtsverletzungen musste die Frau im Klinikum Neubrandenburg versorgt werden. Der 41jährige Tatverdächtige hatte ebenfalls eine Fraktur im Gesicht und begab sich in medizinische Behandlung. Der Grund der Konfrontation konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Dies erfolgt im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Gegen die zwei tatverdächtigen Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

