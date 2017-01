POL-NB: Brand einer alten Sporthalle in 18556 Dranske

PR Sassnitz (ots) - Am 31.12.2016 gegen 22:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg zum Brand einer alten Sporthalle in 18556 Dranske, Max-Reichpietsch-Ring informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte eine Fläche von ca. 5qm einer 15 Jahre leerstehenden Sporthalle von ca. 800 qm Gesamtgröße. Diese Sporthalle war bereits als Ruine bekannt u.a. waren die Scheiben teilweise rausgeschlagen. Nach ersten Schätzungen wird die Schadenssumme mit ca. 1000,- Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache konnte nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht eindeutig geklärt werden. Eine Brandauslösung durch Feuerwerkskörper wird nicht ausgeschlossen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Dranske, Wiek und Altenkirchen mit 30 Kameraden.

