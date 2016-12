POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen einem Kind (Fußgänger) und einem PKW in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) - Am 31.12.2016, gegen 10:05 Uhr, kam es im Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62jähriger Neubrandenburger befuhr mit seinem PKW Renault Clio die Hufeisenstraße aus Richtung An der Rennbahn kommend in Richtung Grundschule. Auf Höhe der Schule überquerte plötzlich ein 8jähriger Junge, welcher zwischen zwei abgeparkten PKW hervortrat, von links nach rechts die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem Zusammenstoß entstand Personen- und Sachschaden. Ein angeforderter RTW verbrachte den verletzten Jungen mit Verdacht auf Unterschenkelfraktur zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1000,00 Euro.

