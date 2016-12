POL-NB: Einbruch bei Bäcker und Fleischer in Stavenhagen LK MSE

Stavenhagen (ots) - In der Zeit vom 30.12.2016, 21:00 Uhr bis zum 31.12.2016, 02:05 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in einen Backshop in 17153 Stavenhagen, Malchiner Str. ein. Hier wurde das Büro durchsucht. In weiterer Folge wurde die Bürotür von einem danebenliegenden Fleischereifachgeschäft gewaltsam geöffnet und das Büro ebenfalls durchsucht. Nach einem ersten Überblick wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch ca. 1000,00 Euro. Der Einbruch wurde in den frühen Morgenstunden durch einen Zulieferer bemerkt und gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen

