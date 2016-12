POL-NB: Mehrere Wildschweine nach Zusammenstoß mit LKW auf der B 105 verendet (LK VR)

Barth (ots) - Am 30.12.2016, um 19:19 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 105 bei Trinwillershagen ein Verkehrsunfall mit Wild, bei dem ein Lastkraftwagen Mercedes-Benz mit einer Rotte Wildschweine zusammenstieß. Mehrere Wildschweine verendeten aufgrund des Zusammenstoßes. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,00 Euro. Kurze Zeit später kamen hintereinander ein PKW KIA und ein PKW Opel an die Unfallstelle herangefahren. Der KIA bremste ab, der Fahrer des PKW Opel bemerkte dies zu spät und führ auf den KIA auf. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500,00 Euro. Zu guter Letzt wollte ein PKW Mini an der Unfallstelle vorbeifahren, wich zwei noch auf der Fahrbahn liegenden toten Wildschweinen aus und bemerkt ca. 300 Meter später, dass sich unter seinem Fahrzeug ein weitere totes Wildschwein befand, welches er offensichtlich mitschleifte. In der Dunkelheit konnte an dem Mini vorerst kein sichtbarer Schaden festgestellt werden.

Im Auftrag

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell