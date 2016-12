POL-NB: Einbruch in eine Wohnung in Bansin (LK VG)

Bansin (ots) - Am 30.12.2016 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 23:35 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Bansin Dorf auf der Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald gekommen. Bislang unbekannte Tatverdächtige gelangten durch Aufhebeln des angekippten Fensters in die Wohnung und entwendeten Computerspiele und Elektrotechnik. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.400 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und geht ersten Hinweisen nach.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit in Bansin Dorf gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

