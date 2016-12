POL-NB: Brand eines Werkstattgebäude im Gewerbegebiet Hellfeld in 17039 Trollenhagen (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) - Am 30.12.2016, gegen 02:23 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Gebäudes im Gewerbegebiet Hellfeld in der Gemeinde Trollenhagen gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass dort ein ca. 35 x 13 Meter großes Werkstattgebäude eines Autohändlers bereits in erheblicher Ausdehnung in Flammen stand. Personen befanden sich nicht im oder am Objekt. Die Kameraden der Neubrandenburger Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Neubrandenburg Innenstadt und Oststadt waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, wird aber voraussichtlich im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Brandursachenermittler wird im Verlauf des Tages zum Einsatz kommen.

