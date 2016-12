POL-NB: Zeugen nach sexueller Belästigung in Neubrandenburg gesucht

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Abend (28.12.16) gegen 19:30 Uhr, wartete eine 14-Jährige in Neubrandenburg auf dem Bahnhof auf die Abfahrt ihres Linienbusses. Sie saß im Wartehäuschen, als ein bisher unbekannter Mann sie auf der Busspur mit seinem Fahrrad umkreiste und vor der Jugendlichen hielt. Er sprach das Mädchen in gebrochenem Deutsch an und rauchte eine Zigarette. In der weiteren Folge habe er die Geschädigte sexuell belästigt (indem er sie z.B. streichelte) und habe auch bei der Aufforderung dies zu unterlassen nicht abgelassen. Erst als die Jugendliche ihr Handy nahm, sei er mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon gefahren.

Das Mädchen konnte den bisher unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: - Etwa 180 - 185 cm groß - Normale Statur - Südländisches Aussehen - Dunkle kurze Haare, braune Augen - Kein Bart - Etwa 30 Jahre alt - Raucher - Bekleidet mit dunkelgrüner Winterjacke und blauer Jeanshose

Der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen der sexuellen Belästigung gem. § 184i StGB aufgenommen. Dieser Paragraph ist am 10.11.16 in Kraft getreten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell