POL-NB: Brand in Stralsund (LK Vorpommern Rügen)

Stralsund (ots) - Am 26.12.2016 gegen 21:45 Uhr teilte eine Bürgerin einer Funkstreifenkraftwagenbesatzung mit, dass sie in der Stralsunder Fährstraße an einer Haustür Rauchentwicklung und Feuer bemerkt hätte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein im Hausflur des Hauses festgestellt. Die Beamten begannen sofort mit der Brandbekämpfung und der Warnung der Einwohner des Hauses. Der Brandherd konnte durch die Beamten mit einem Feuerlöscher eingedämmt und durch die eintreffende Feuerwehr letztlich gelöscht werden. Nach Abzug des Rauches wurde erkannt, dass im Flur ein Haufen Altpapier mit einer Fläche von ca. 1 m x 1 m gebrannt hatte. In dem Haus wohnen 37 Mietparteien, welche nicht evakuiert werden mussten. Durch den Brand wurden eine Hausflurwand und die Hauseingangstür geringfügig beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100,00 EUR. Die Feuerwehr lüftete den Hausflur. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

