POL-NB: weiterer Verkehrsunfall auf der B 110 / Insel Usedom - zwei verletzte Personen (LK Vorpommern-Greifswald)

B 110 / Insel Usedom (ots) - Am 26.12.2016 gegen 15:20 Uhr ist es zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall auf der Insel Usedom gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die B 110 aus Görke kommend in Richtung Zirchow. Kurz vor dem Ortsteil Kutzow kam der VW Golf aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde leicht- und die 50-jährige Beifahrerin wurde aufgrund des Unfalls schwerverletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald verbracht. Am VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 110 für 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

