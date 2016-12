POL-NB: Vorläufige Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Laubenaufbrüchen in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) - Am 23.12.2016 gegen 18:10 Uhr kam es in Neubrandenburg in einer Kleingartenanlage im Bereich des Reitbahnsees zu mehreren Laubenaufbrüchen. Zwei Zeugen beobachteten zwei männliche Personen dabei, wie diese die Eingangstüren mehrerer Lauben gewaltsam öffneten. Anschließend begaben sich die Personen in die Lauben und entwendeten hieraus verschiedene Gegenstände. Einer der Zeugen informierte unverzüglich die Polizei. Eine daraufhin sofort eingeleitete Tatortnahbereichsfahndung führte im Bereich des Reitbahnsees zur vorläufigen Festnahme der beiden Tatverdächtigen im Alter von 18 und 22 Jahren. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurde das entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Angaben gemacht werden. Darüber hinaus konnten im Rucksack eines der Tatverdächtigen 57 sogenannte Polenböller sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die beiden Tatverdächtigen ermittelt nun die Kriminalpolizei Neubrandenburg wegen des Verdachts des schweren Diebstahls, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell