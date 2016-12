POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in 17321 Löcknitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) - Am 23.12.2016, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der L283 in Löcknitz ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-Euro entstand. Der 25-jährige Fahrer eines Zustelldienst-Transporters aus Berlin befuhr die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung See und hielt vor der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße (L283) an, um sich einen Überblick über seine weitere Transportroute zu verschaffen. Ein dahinter befindlicher Pkw-Fahrer hupte, weil der Transporter den Verkehr behinderte. Daraufhin fuhr der Berliner auf die Friedrich-Engels-Straße. Hierbei übersah er einen Pkw, der die L 283 in Richtung Zentrum befuhr und kollidierte mit diesem. Vier Insassen des Pkw Opel aus dem örtlichen Landkreis wurden leicht verletzt, darunter die 29-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren. Sie wurden vor Ort ärztlich behandelt, eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war zum Glück nicht erforderlich. Der 35-jährige Fahrzeugführer des PKW und der Transporterfahrer blieben unverletzt. Die Löcknitzer Freiwillige Feuerwehr übernahm die Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe. Für diese Zeit, die Verkehrsunfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurde die L283 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

