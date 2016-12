POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten PKW-Fahrer auf der B198 in Neustrelitz (LK MSE)

Neustrelitz (ots) - Am 23.12.2016 gegen 14:00 Uhr kam es in 17235 Neustrelitz auf der B198 (Woldegker Chaussee), auf Höhe des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei, zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jährige Fahrer eines PKW Mazda befuhr die B 198 aus Richtung Stadtzentrum kommend in Richtung Carpin (Ortsausgang). Ca. 800 Meter hinter der Zufahrt zum Aus- und Fortbildungszentrum kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, durchschlug mit dem Fahrzeug einen Straßenbaum und kam fünf Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Neustrelitz gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B 198 für 45 Minuten voll gesperrt werden.

