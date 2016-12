POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Bootsverein

Gützkow (ots) - Wie der Polizei am gestrigen Tag (22.12.2016) mitgeteilt wurde, haben sich unbekannte Täter in Gützkow Zugang zu einem Bootsverein verschafft. Nach aktuellem Erkenntnisstand sind sie in einen Bootsschuppen eingedrungen und entwendeten einen Gasheizstrahler. Die Tatzeit kann nach ersten Erkenntnissen vom 22.11.2016 bis 22.12.2016 eingegrenzt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 900,00 EUR.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls übernommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

