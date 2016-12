POL-NB: Hakenkreuze an Fahrzeug in Stralsund festgestellt

Stralsund (ots) - Zwischen dem 21.12. gegen 22:00 Uhr und dem 22.12.2016 ca. 15:00 Uhr haben unbekannte Täter in Stralsund, Höhe Vogelsangstraße, ein Auto mit Kratzern beschädigt. Dabei wurden unter anderem zwei Hakenkreuze in der Größe von ca. 40 x 40 cm in die Türen geritzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 EUR.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Wer Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell