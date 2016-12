POL-NB: Räuberischer Diebstahl zum Nachteil einer 77-Jährigen (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer 77-Jährigen kam es am 22.12.2016 gegen 21:00 Uhr in Görke bei Anklam. Die Geschädigte befand sich in ihrem Wohnhaus und traf dort auf eine maskierte Person, die sie zur Aushändigung eines Geldbetrages aufforderte. Im weiteren Verlauf der Tat wurde die Geschädigte durch den Täter an den Armen und am Oberkörper verletzt (Hämatome und Schwellungen) und in einem Raum des Wohnhauses eingeschlossen. Aus diesem konnte sie über ein Fenster fliehen und Hilfe bei einer Bekannten suchen. Die Kriminalpolizei in Anklam hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Polizeihauptrevier in Anklam (Tel.: 03971/2512224), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei (www.polizei.mvnet.de) mitzuteilen.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell