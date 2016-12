POL-NB: Raubstraftat auf Einkaufsmarkt in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) - Zu einer Raubstraftat kam es am 22.12.2016 gegen 19:55 Uhr im Demminer Netto-Markt in der Stavenhagener Straße. Eine vermummte Person betrat zur genannten Zeit den Einkaufsmarkt, ging zielgerichtet auf eine Angestellte zu und hielt dieser einen pistolenähnlichen Gegenstand an den Kopf. Im weiteren Verlauf forderte der Täter die Herausgabe von Geld. Eine weitere anwesende Angestellte des Einkaufmarktes erkannte die Situation und konnte den "stillen Alarm" auslösen. Der TV bemerkte die Alarmauslösung und flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten erlitten einen Schock und wurden durch einen angeforderten Notarzt ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen dem Polizeihauptrevier Demmin (Tel.: 03998/254224), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei (www.polizei.mvnet.de) mitzuteilen.

