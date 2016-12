POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots) - Am 21.12.2016 gegen 23:35 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet von Friedland in der Riemannstraße ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der 59-jährige Fahrer eines VW T 5 befuhr die benannte Straße in Richtung Anklam und kam aufgrund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit vier Personenkraftwagen, die in Parkbuchten abgestellt waren. Das verursachende sowie drei weitere Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Bei diesem Unfall kamen keine Personen zu Schaden, die vorläufige Schadenshöhe an allen beteiligten Fahrzeugen sowie an der Straßenbegrenzung beläuft sich auf ca. 47.000,- EUR.

