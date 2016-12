POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person ereignete sich am heutigen Tag gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung B109/ B 104 in der Nähe von Pasewalk. An der genannten Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKWs, in dessen Folge ein 64-jähriger Fahrzeugführer und seine 65-jährige Beifahrerin schwerverletzt und in der Asklepios - Klinik Pasewalk stationär aufgenommen wurden. Die 48-jährige Fahrzeugführerin des zweiten PKW wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und benötigte nur eine ambulante Behandlung. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der genannten Kreuzung missachtet, in dessen Folge es zum Zusammenstoß zwischen beiden PKWs kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- Euro.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

