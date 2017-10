POL-HRO: Zeugenaufruf nach Belästigung einer 11-Jährigen in Güstrow

Güstrow (ots) -

Am Nachmittag des 09.10.2017 gegen 17:40 Uhr hielt sich die 11-jährige Geschädigte zusammen mit ihrer Mutter in einem Modegeschäft am Pferdemarkt 29 in Güstrow auf. In einem von ihrer Mutter unbemerkten Moment, nährte sich ein unbekannter Mann dem Mädchen an und begann mit einer Hand in seiner Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als die Mutter des Mädchens auf die Situation aufmerksam wurde, nahm der Täter die Hand aus der Hose und tat als würde sich im Geschäft umsehen.

Sowohl der Mutter als auch der Geschädigten war der Mann bereits zuvor aufgefallen, weil er scheinbar beiden über mehrere Minuten bei ihren Einkäufen folgte.

Personenbeschreibung: - ca. 160-170 cm groß, gebräunte Hautfarbe, untersetzte Statur - scheinbares Alter 40 bis 45 Jahre - bekleidet mit einer blauen Sweatjacke mit Kapuze, mit einem dunkelgrauen T-Shirt und einer verwaschenen Jeans

Wem ist der Mann aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache der Polizei unter www. Polizei.mvnet.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat gegen den Unbekannten die Ermittlungen zum Verdacht sexuelle Handlungen vor einem Kind vorgenommen zu haben aufgenommen.

Christian Eckermann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell