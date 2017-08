POL-HRO: Wohnhausbrand in Karft - Rauchmelder warnte Bewohner rechtzeitig

Ludwigslust (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Küchenbereich eines auch als Ferienhaus/Pension genutzten, reetgedeckten Wohnhauses in Brand. Die beiden 67- und 77-jährigen Bewohner wurden durch die installierten Heimrauchmelder alarmiert und konnten sich unverletzt ins Freie retten. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehren breitete sich das Feuer auf den Dachstuhl aus. Die an der Brandbekämpfung beteiligten Feuerwehren aus Wittenburg, Zarrentin, Lehsen und Hagenow konnten das Haus nicht mehr retten. Während der Löscharbeiten kam es in der Ortslage zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich des Kühlschrankes aus. Der Sachschaden wird auf ca. EUR 350.000,- geschätzt.

Harald Stein Polizeirevier Hagenow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell