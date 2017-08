POL-HRO: Fahrradfahrer belästigt Kinder - Polizei dankt engagierten Zeugen

Mühlen Eichsen/Goddin (ots) - Am Samstag, den 5. August 2017 gegen 15 Uhr nahm ein zunächst unbekannter Mann auf dem Radweg zwischen Mühlen Eichsen und Goddin sexuelle Handlungen vor Kindern vor. Ein 13 und zwei 12 Jahre alte Mädchen gingen auf dem Radweg entlang, als sich ihnen ein Mann auf dem Fahrrad näherte. Auf Höhe der Kinder hielt er an und nahm vor den Augen der Kinder sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend entfernte er sich in Richtung Mühlen Eichsen. Den drei Mädchen gelang es daraufhin, so auf sich aufmerksam zu machen, dass ein Autofahrer anhielt. Nach den Schilderungen der Kinder verblieb die Beifahrerin bei ihnen, während der Fahrer dem mutmaßlichen Täter folgte. Er konnte wenig später von dem Zeugen, der noch weitere Personen um Hilfe gebeten hatte, angehalten, jedoch nicht festgehalten werden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und dank des couragierten Einsatzes der Zeugen, gelang es der Polizei den Tatverdächtigen noch am gleichen Tag zu identifizieren. Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell