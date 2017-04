POL-HRO: POL-HRO: +++WARNHINWEIS+++ Aktuell mehrere Enkeltrick-Fälle in Schwerin

Schwerin (ots) - Das Polizeipräsidium Rostock warnt aktuell vor der sogenannten Enkeltrick-Masche. Seit den Mittagstunden gehen mehrere Hinweise bei der Polizei ein, dass unbekannte Täter am Telefon vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes bringen wollen. In Schwerin blieb es bisher bei versuchten Straftaten. Die Geschädigten informierten sofort die Polizei. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter im Laufe des Tages weiterhin versuchen, an Geld zu gelangen.

Die Polizei empfiehlt: Seien Sie misstrauisch. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Mehr zum Thema Enkeltrick auch unter http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.html

