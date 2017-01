POL-HRO: Witterungsbedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) - Am 30.01.2017 musste die Polizei im Bereich des PP Rostock zwischen 13:30 Uhr und 24:00 Uhr insgesamt 19 witterungsbedingte Unfälle aufnehmen. Die Unfälle verteilten sich im gesamten Zuständigkeitsbereich, einzig aus der Hansestadt Rostock wurden keine Glätteunfälle gemeldet. An den Zusammenstößen waren 22 Fahrzeuge beteiligt. Glücklicherweise blieb es in 18 Fällen bei Blechschäden. Lediglich bei einem Unfall auf der A 20 Höhe Wismar wurde die 39-jährige Fahrerin eines VW Golf leicht verletzt, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und sich anschließend überschlug. Bei den aufgenommenen Unfällen entstand ein Gesamtschaden von ca. 70.000 EUR.

Nico Findeklee EPHK Polizeiführer vom Dienst

