POL-HRO: NEU: Verfolgungsfahrt bei Spornitz (LK LUP) endete mit einem Pkw am Baum und zwei flüchtigen Personen

Parchim (ots) -

In den frühen Morgenstunden des 29.01.2017, gegen 06:30 Uhr beschädigte der Fahrzeugführer eines grauen Pkw Opel zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres in Parchim, als er sich der beabsichtigten Verkehrskontrolle in Spornitz entziehen wollte. Der Flüchtende setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden fort und setzte den Pkw am Ortseingang Raduhn ohne erhebliche Schäden gegen einen Straßenbaum. Anschließend flüchteten er und seine Beifahrerin fußläufig in die Dunkelheit. Die sofort eingeleitete Suche nach den beiden flüchtigen Personen mit unterstützenden Kräften aus den umliegenden Polizeirevieren und einem zusätzlich eingesetzten Fährtenhund führte bisher nicht zur Ergreifung der flüchtigen Personen. Beide Funkstreifenwagen sind aufgrund der Beschädigungen derzeit nicht mehr einsatzbereit. Der Flucht-PKW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Verletzte Personen gab es nach erstem Erkenntnisstand nicht. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Weitere Aussagen zum Sachverhalt werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht getroffen. A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell