POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind in Teterow

Rostock (ots) - Am 26.01.2017, gegen 14:52 Uhr, ereignete sich in Teterow auf der Börnungstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 8-jähriger Junge befand sich auf dem Weg von der Schule nach Hause und wollte die Börnungstraße überqueren. Die 68-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs Skoda näherte sich von der Von-Thünen-Straße kommend in Richtung Neukalener-Straße. Sie bemerkte den Jungen auf Höhe der Börnungstraße Nummer 12 zu spät und kollidierte mit diesem. Der Junge erlitt Verletzung am Kopf und am linken Fußgelenk und wurde mittels eines Rettungswagens in das Krankenhaus Teterow verbracht. Am PKW der Unfallverursacherin konnte kein Schaden festgestellt werden. Ein Unfallsachverständiger der DEKRA wurde angefordert. Die Fahrbahn blieb zum Zwecke der Unfallaufnahme für eine Stunde halbseitig gesperrt.

Oliver Nawotke, PM PR Teterow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell