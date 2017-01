POL-HRO: Brand eines Wohnhauses in der Nähe von Schwaan

Bandow (ots) -

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend in Bandow bei Schwaan ein Wohnhaus und eine Scheune in Brand. Gegen 21:30 Uhr fing zunächst das Dach der Scheune Feuer. Das im Haus befindliche Ehepaar bemerkte den Brand glücklicherweise rechtzeitig und rettete sich ins Freie. Noch vor Eintreffen der Feuerwehren aus Schwaan, Letschow, Bröbberow, Klein Benitz und Bützow griff das Feuer auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Letztlich konnten die Kameraden nur noch ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnhäuser verhindern. Der betroffene Gebäudekomplex brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Da in der Scheune ein 3.000 Liter fassender Öltank lagerte, wurden die umliegenden Häuser bis zum Abschluss der Brandbekämpfung vorsorglich evakuiert. Um das Einsickern von Öl ins Erdreich zu verhindern, ließ das Umweltamt des Landkreises Rostock den Öltank später über eine beauftragte Spezialfirma leerpumpen. Weil ein technischer Defekt an der Heizungsanlage nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Kriminaldauerdienst beschlagnahmte dafür den Brandort und veranlasste den Einsatz eines Brandursachenermittlers. Dieser wird im Laufe des Tages seine Arbeit in Bandow aufnehmen. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell