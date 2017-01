POL-HRO: Mehrere Täter nach Sachbeschädigung durch Graffiti auf frischer Tat in Rostock gestellt

Rostock (ots) -

In der Nacht vom 23. zum 24.01.2017 gelang es Beamten des Polizeihauptreviers Rostock Reutershagen mehrere Täter nach Sachbeschädigung durch Graffiti auf frischer Tat zu stellen. Zunächst konnte ein Zeuge vier männliche Personen beobachten, wie diese sich auf dem Gelände der Baustelle Schröderstr./August-Bebel-straße aufhielten. Dies war dem Zeugen aufgrund der Beleuchtung auf der Baustelle möglich. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnten die vier Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren innerhalb des Rohbaus angetroffen werden. Alle Personen wiesen an ihren Händen oder Handschuhen schwarze Farbanhaftungen bzw. blaue Farbpunkte auf. Bei der Spurensuche wurden in der 4. und 5. Etage Graffitis festgestellt werde Der Kriminaldauerdienst wurde zur Tatortarbeit hinzugezogen. Gegen die Personen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mariana Suche Polizeioberkommissarin PHR Reutershagen

