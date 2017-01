POL-HRO: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss in Rostock kontrolliert

Rostock (ots) -

In den späten Abendstunden des 21.01.2016 kam es im Bereich Evershagen zu einer Trunkenheitsfahrt. Der Fahrzeugführer hatte sein Fahrzeug bereits aus einer Parklücke ausgeparkt und war an der Parkplatzausfahrt im Begriff seine Fahrt in Richtung des Landkreises Rostock fortzusetzen. Polizeibeamte des Polizeireviers Lichtenhagen konnten dies verhindern. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 2,15 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese hatte er vor 16 Jahren wegen eines ähnlichen Delikts eingebüßt.

Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.

Torsten Fülkell Polizeioberkommissar Polizeirevier Lichtenhagen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell