POL-HRO: Fahren unter Alkoholeinfluss in Rostock

Nach einem verkehrswidrigen Fahrmanöver in den späten Nachmittagsstunden des 21.01.17 konnte im Bereich der Erich-Schlesinger-Straße ein 36-jähriger Rostocker gestoppt werden. Die Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeit war aber nicht das einzige, was die kontrollierenden Beamten zu beanstanden hatte. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,07 Promille. So wurde aus einer kurzen Fahrt zum Bäcker eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Tom Richter Polizeikommissar Polizeihauptrevier Reutershagen

