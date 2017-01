POL-HRO: Verfassungsfeindliche Parole in Rostock

Rostock (ots) - Nach einer verbalen Auseinandersetzung am 21.01.2017 gegen 21:45 Uhr in Rostock wurde in der Mecklenburger Allee eine verfassungsfeindliche Parole vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gerufen. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde zuvor von einem 23-jährigen Syrer bedroht. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der entsprechenden Delikte aufgenommen.

Nico Findeklee EPHK Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell