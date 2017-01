POL-HRO: Zigarettenautomat in Rubow (LK LUP) zerstört

Rostock (ots) - Am 21.01.2017 gegen 22:45 Uhr meldete ein Hinweisgeber eine Explosion am Zigarettenautomaten in der Schmiedestraße in Rubow. Die Täter sprengten auf unbekannte Weise den Automaten. Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen noch nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sternberg unter der Rufnummer 03847 43270, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee EPHK Polizeiführer vom Dienst

