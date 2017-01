POL-HRO: Exhibitionist in Schwerin

Schwerin (ots) -

Am späten Abend des 20.01.2017 kam es zu einer exhibitionistischen Handlung in Schwerin. Gegen 23:00 Uhr befand sich die spätere Geschädigte auf dem Heimweg im Stadtteil Großer Dreesch, als sie von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. In der Anne-Frank-Straße entblößte er sein Geschlechtsteil und bedrängte die Frau. Die 77-Jährige konnte sich in den Hausflur ihres Wohnhauses retten und von dort die Polizei alarmieren. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 165 cm bis 170 cm groß - 20 bis 25 Jahre alt - sehr schlank bis dünn - dunkles Haar - schwarze Kapuzenjacke. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Vorfall oder zum Täter machen können, sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 0 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

