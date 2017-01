POL-HRO: Polizeipräsidium Rostock lädt zum Crash Kurs

Rostock (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter,

am Dienstag, 24.01.2016, findet um 13.30 Uhr in der Aula der

Hundertwasser Gesamtschule 18109 Rostock Sternberger Straße 10

die 19. Veranstaltung des Polizeipräsidiums Rostock im Rahmen des landesweiten Verkehrssicherheitsprojektes Crash Kurs MV für die Auszubildenden der Beruflichen Schule Alexander Schmorell statt.

Das als Präventionsprogramm für junge Fahrer seit 2013 gestartete Projekt ist eines der erfolgreichsten und emotionalsten. Herausragend ist die Zusammenarbeit verschiedener Träger der Verkehrssicherheit, wie der Landesverkehrswacht MV, des Landeskriminalamtes MV, der Landespolizei MV, der Verkehrssicherheitskommission des Landes, des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MV.

Bei der Veranstaltung am 24. Januar werden ca. 100 Schülern der Beruflichen Schule Alexander Schmorell die Erlebnisse von Rettungskräften, der Polizei und den Angehörigen von schweren Verkehrsunfällen nahe gebracht und so emotional und eindringlich wie möglich die Gefahren im Straßenverkehr aufgezeigt. Diese Berichte und Bilder erreichen in ihrer ungeschönten Direktheit alle Teilnehmer, regen zum Nachdenken an und sollen zu einem verkehrssicheren Verhalten beitragen.

Pressevertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Um eine Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock wird gebeten.

