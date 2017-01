POL-HRO: Brand einer Wohnung in Schattin (LK NWM) mit drei leichtverletzten Personen

Rostock (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schattin. Dabei wurden die 29jährige Mieterin der Wohnung sowie ihr 6jähriger Sohn durch die Rauchgase leicht verletzt. Eine 18jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandes ebenfalls in der Wohnung befand, erlitt einen Schock. Alle drei wurden in das Universitätsklinikum Lübeck verbracht. Der Brand konnte vollständig gelöscht werden. Für weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Während der Löscharbeiten waren die Feuerwehren Lüdersdorf, Herrnburg, Neuleben, Schönberg, Selmsdorf und Schattin mit insgesamt 35 Kameraden und zwei Drehleitern im Einsatz.

Nico Findeklee PFvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell