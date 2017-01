POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 103 bei Laage (LK ROS)

Güstrow (ots) -

Am Mittwochnachmittag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 62-jähriger Schulbusfahrer mit einem leeren Kleinbus Mercedes die B103 von Kritzkow kommend in Fahrtrichtung Laage. Mittig der Ortschaften Weitendorf und Kronskamp kam ihm dann ein Toyota auf gerader Strecke entgegen, der bereits teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Der Busfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweils rechten Fahrzeugfronten zusammen. Der männliche Fahrzeugführer aus dem Toyota wurde in seinem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und durch die schnell eingreifenden Ersthelfer aus dem Wrack befreit. Nach Angaben des eingesetzten Notarztes erlitt der 67-jährige Unfallverursacher schwerste Verletzungen, die als lebensbedrohlich einzustufen sind. Er wurde schnellstmöglich in die Universitätsklinik nach Rostock geflogen. Der Busfahrer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total zerstört und mussten geborgen werden. Die B103 wurde voll gesperrt, und der Verkehr musste umgeleitet werden. Die Bergung der Fahrzeuge dauert aktuell noch an. Zur weiteren Verkehrsunfallermittlung kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachbearbeiter der DEKRA zum Einsatz. Die Straße wurde anschließend fachmännisch durch eine Straßenreinigungsfirma gesäubert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Diana Jandt Polizeirevier Bützow

