POL-HRO: Ein Toter nach Wohnungsbrand in Güstrow

Güstrow (ots) -

Am Montagnachmittag kam es in der Plauer Straße zum Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem ein 59-jähriger Mann seinen Verletzungen erlag. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung des Verstorbenen aus. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser sich auf weitere Teile des Gebäudes ausbreiten konnte. 12 Bewohner des 3-stöckigen Hauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Der 59-Jährige konnte noch verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, verstarb dort aber kurze Zeit später. Neben der Feuerwehr und den Rettungsdiensten waren auch die Stadtwerke Güstrow am Einsatz beteiligt. Die Plauer Straße blieb während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Wohnungen der ersten zwei Etagen blieben vorerst unbewohnbar. Davon waren acht Anwohner betroffen. Sie kümmerten sich selbst um eine Unterbringung. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Kriminaldauerdienst beschlagnahmte die betroffene Wohnung im Erdgeschoss, in der am morgigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommt. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell