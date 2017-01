POL-HRO: Trickdiebstahl in einer Wohnung in Hagenow

Hagenow (ots) -

Trickdiebstahl in einer Wohnung in Hagenow Am 16.01.2017, gegen 15:30 Uhr würde eine ältere Frau in Hagenow Opfer eines Trickdiebstahls. Hierbei klingelte eine männliche Person an der Tür einer 80-jährigen Hagenowerin. Die Geschädigte ließ die Person in die Wohnung, da diese sich glaubhaft als Familienangehöriger ausgab. Nachdem der Mann in die Wohnung gelassen wurde, brachte er unter einem Vorwand die Geschädigte dazu, ihr Portmonee herauszuholen. Dem Täter gelang es, die Geldbörse unbemerkt zu entwenden. Im Anschluss verließ er die Wohnung. Es entstand ein Stehlschaden von ca. 300 Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 168 cm groß, stämmig, 40-50 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Pudelmütze und einem dunkelblauen Anorak. Die Bevölkerung wird dabei um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883 6310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Yannic Wulf Polizeikommissar Polizeirevier Hagenow

