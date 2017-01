POL-HRO: Vollsperrung der Autobahn 24 nach Fahrzeugbrand (LK LUP)

AVPR Stolpe (ots) -

Nachdem es am Montag gegen 16 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow kam, musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt werden. Durch den Fahrzeugführer wurde während der Fahrt Qualm im Motorraum festgestellt. Er lenkte sein Fahrzeug sofort auf den Standstreifen und stieg aus. Sein BMW fing sofort an zu brennen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Ludwigslust gelöscht. Das Löschwasser fror auf der Fahrbahn, so dass eine Abstumpfung der Gefahrenstelle erforderlich wurde. Hierzu wurde der Winterdienst der Autobahnmeisterei Hagenow verständigt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen blieb die Autobahn an der Gefahrenstelle bis circa 19 Uhr gesperrt. J. Oberländer Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell