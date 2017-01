POL-HRO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzter Person in Groß Niendorf (LK LUP)

PHR Parchim (ots) -

Am 14.01.2017 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Opelfahrer die Verbindungsstraße zwischen Runow und Groß Niendorf. In der Ortslage Groß Niendorf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Dabei erlitt er leichte Kopfverletzungen durch den Anprall an der Frontscheibe. Neben dem Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, da Betriebsstoffe austraten. Da der Fahrzeugführer mit 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war, folgen Ermittlungen zum Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Dieterich-Hoffmann Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Parchim

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell