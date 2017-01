POL-HRO: Rechte Symbole an einer Hauswand in 18106 Rostock Evershagen

Rostock (ots) -

Am 12.01.2017, gegen 20:00 Uhr stellte der Eigentümer eines im Umbau befindlichen Eigenheimes in Rostock Evershagen mehrere Graffiti mit rechten Symbolen an seiner Hauswand fest.

Unbekannte Täter hatten das Gebäude mit acht Hakenkreuzen in roter Farbe beschmiert.

Der Kriminaldauerdienst Rostock hat umfangreiche Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren zum Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Von einem Zusammenhang der Tat mit der Person des Eigentümers wird gegenwärtig nicht ausgegangen.

Christian Eckermann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

