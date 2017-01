POL-HRO: Brand auf dem Gelände von Abschlepp-Harry in Bentwisch

Bentwisch (ots) -

In den Nachtstunden des 10.01.2017 wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Gelände von Abschlepp-Harry in Bentwisch mehrere Autos brennen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein PKW. Durch den Brand wurden zwei danebenstehende PKW ebenfalls beschädigt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich keine Personen in unmittelbarer Nähe.

Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch konnte der Brand gelöscht werden.

Der verursachende PKW brannte komplett aus. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden bei diesem PKW in Höhe von geschätzt ca. 7.500,00 Euro.

Personen wurden keine verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ingo Barth Dienstgruppenleiter Polizeirevier Sanitz

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell