POL-HRO: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lichtenhagen

Lichtenhagen (ots) -

Am Nachmittag des 10.01.2017 wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Wohnhaus in 18107 Lichtenhagen informiert. Nachdem die Geschädigte ihr Haus in den Morgenstunden verlassen hatte, musste sie bei ihrer Rückkehr am Nachmittag einen Einbruch feststellen. Die unbekannten Täter hatten sich durch ein Fenster Zutritt zu den Innenräumen verschafft, das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und aufgefundenes Münzgeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und am Tatort umfangreich Spuren gesichert.

Christian Eckermann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell