POL-HRO: Gemälde mit Folgen

Teterow (ots) - Am Sonnabend gegen 21:30 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Bürger telefonisch im Polizeirevier Teterow und teilte mit, dass ihm der Schein mehrerer Taschenlampen auf dem Gelände der ehemaligen Möbelfabrik "Am Güterbahnhof" in Teterow aufgefallen ist. Die umgehend eingesetzten Polizisten trafen nur wenige Minuten später vor Ort ein. Sie kletterten über ein altes Liefertor und nahmen den Geruch von frischen Graffitis wahr. Im hinteren Teil des Objektes hörten sie Geräusche und konnten kurz darauf zwei männliche Personen feststellen. Die 24- und 18-Jährigen hatten kurz zuvor ein großflächiges Bild auf die Wand gebracht. Sie mussten darüber belehrt werden, dass sie sich strafbar gemacht haben, auch wenn sie irrtümlich glaubten es sei nicht verboten gewesen, weil das Haus niemandem gehören würde. Es musste Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gegen die beiden jungen Männer aufgenommen werden. Außerdem wurden ihre zwanzig Spraydosen sichergestellt.

Marika Riethmüller Polizeioberkommissarin Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Teterow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell