POL-HRO: Garagenbrand in Mühlen Eichsen (LK NWM)

Am 05.01.2017 wurde der Polizei gegen 20:45 Uhr der Brand einer Garage in der Straße Am Mühlberg in Mühlen Eichsen (OT Schönfeld Mühle) gemeldet. Ein Anwohner bemerkte Brandgeruch und sah aus dem Haus. Dort stellte er fest, dass die Garage des Nachbarn in Flammen stand. In der Garage befand sich ein 12 Jahre alter PKW. Die Garage sowie der darin befindliche PKW wurden durch das Feuer komplett zerstört. Anschließend griff das Feuer auch auf die Nachbargarage über, die ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. An den Löscharbeiten waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Mühlen Eichsen und Gadebusch beteiligt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Volker Jenkel, PHK Polizeirevier Gadebusch

