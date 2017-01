POL-HRO: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung in Kühlungsborn gestellt

Kühlungsborn (ots) -

Am Abend des 04.01.2017 kam es im Pfarrweg in Kühlungsborn zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Gegen 20:30 Uhr meldete sich eine Anruferin über den Notruf der Polizei und teilte mit, dass drei Personen gerade eine Hauswand mit Farbe besprühen. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten traten die Personen die Flucht an. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger und zwei 28-jährige Tatverdächtige festgestellt werden. Eine Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie des näheren Umfeldes führte zum Auffinden mehrerer Spraydosen sowie weiterer Graffiti-Utensilien. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Die drei aus Rostock kommenden Männer sind bereits hinlänglich polizeilich bekannt und müssen sich nunmehr in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. J. Ninnemann, PR Polizeiführer vom Dienst

