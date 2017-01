POL-HRO: Brand eines Bootshauses in Sandhof / LK Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust (ots) - Aus noch unbekannter Ursache ist heute Nachmittag ein Bootshaus in Sandhof am Damerower See in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Ein Anwohner hatte das Feuer kurz nach 14:00 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte über Notruf alarmiert. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Goldberg, Poserin und Wendisch Waren.

Der 65-jährige Eigentümer konnte sich selbständig aus dem brennenden Haus begeben. Er wurde anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

