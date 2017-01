POL-HRO: PKW-Brand in Rostock

Rostock (ots) -

Am 01.01.2017, 00:19 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Auto in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gemeldet. In der Waldemarstraße brannte schließlich ein Opel Corsa im Bereich der Motorhaube. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Schaden an dem 17 Jahre alten Fahrzeug blieb daher gering. Vermutlich haben Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst. Zur genauen Ursachenermittlung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Er leitete die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ein. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell