POL-HRO: Carport-Brand in Boiensdorf (LK NWM)

Boiensdorf (ots) -

Am 01.01.2017, 01:29 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Carport in Boiensdorf informiert. Als die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Wismar im Seeblick eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Zuvor fing der Carport des Ferienhauses Feuer und brannte anschließend vollständig nieder. Durch die Hitze wurde ein angrenzender Schuppen beschädigt. Die Flammen drohten ebenfalls auf das Haus überzugreifen. Dies konnte jedoch durch das schnelle Handeln der Kameraden aus Blowatz und Stove verhindert werden. Alle Urlauber des betroffenen Domizils konnten nach Ende des Löscheinsatzes unverletzt in ihre Unterkunft zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell